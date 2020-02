Prima Pagina CdS: “I tre Tenori al San Paolo”

Prima pagina del Corriere dello Sport edizione Campania di oggi Venerdì 7 Febbraio 2020

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania con il titolo in alto dedicato ai tre big azzurri pronti al rientro: “I tre Tenori al San Paolo”.

Domenica contro il Lecce rientreranno Mertens, Allan e Koulibaly: per il Napoli ora ci sarà più scelta. Sono loro i Galacticos.

Titolo ad effetto a centro pagina: “Tutti Addosso”

Da New York l’ idea di una Serie A Anti Juve”. Il monopolio bianconero inquieta le proprietà straniere. Lo sfogo di Commisso ha lasciato il segno. L’ ingresso di Friedkin può favorire una svolta sul modello Premier.

Georgina Superstar. La Rodriguez incanta Sanremo. Ronaldo la applaude in platea e poi regala la sua maglia all’ interista Amadeus.

Platini Esclusivo: “Tardelli un valore aggiunto”. Marco è perfetto per l’ assocalciatori. Ha personalità, competenza ed è un vero rompiballe. Il VAR? Falsa tutto”.

Jorginho da Sarri non è più un sogno. Il manager del centrocampista apre alla Juve: “Mai dire mai, arriveranno delle proposte”.

Fonseca Accusa. Roma – Bologna stasera alle ore 20:45 all’ Olimpico. Il tecnico punta il dito contro i nostri arbitri. “ Il loro metro di giudizio non è uguale per tutti”. Editoriale di I. C.: Commisso, Paulo e il commissario.

Fonte Corriere dello Sport Edizione Campania 2020. Direttore Ivan Zazzaroni. CorrieredelloSport.it. Semplicemente Passione. Rassegna Stampa a cura della Redazione di Casanapoli.net.

