ESCLUSIVA CasaNapoli.net – Fulvio Collovati: “Il Napoli ha cambiato faccia, merito di Gattuso. Koulibaly farà bene le ultime partite del campionato”

Fulvio Collovati è intervenuto in ESCLUSIVA nella trasmissione radio di CasaNapoli.net

L’ex calciatore e commentatore calcistico Fulvio Collovati è intervenuto in ESCLUSIVA nella trasmissione radio di CasaNapoli.net. Di seguito le parole del campione del mondo 1982.

Ultima di Serie A: Lazio-Inter

“La partitissima è stata Lazio-Inter. Partita in cui La Lazio ha meritato di vincere per quello che abbiamo visto in campo. L’Inter ha avuto il braccino corto. E’ andata in vantaggio e nel secondo tempo ha pensato di poterla gestire. Il fatto di giocare una volta a settimana senza coppe è importante. La Lazio è in una condizione fisica strepitosa, ma il campionato è lungo ed è difficile dare un giudizio definitivo”.

Ce la può fare il Napoli ad arrivare al quarto posto?

“Ho visto la partita del Napoli con il Cagliari. C’è da dire che tutti devono fare i conti con l’Atalanta, una realtà di questo campionato. Ci sono tanti punti di distanza. Il campionato anche in passato ci ha regalato grandi rimonte però non puoi permetterti passi falsi. Ci sarà lo scontro diretto e poi gli altri punti dovrà guadagnarli. Questo è un Napoli che ha cambiato faccia. E’più concreto ed il merito è di Gattuso”.

Un pensiero sulla stagione di Koulibaly

“Koulibaly è per me uno dei migliori quattro difensori al mondo. Certo, non questo Koulibaly. Il Koulibaly vero ha pagato a caro prezzo il ritardo nella preparazione per la Coppa d’Africa. Possiamo dire anche che ci sia un po’ di malinconia. A Napoli gira voce che voglia andar via e ciò lo ha destabilizzato. Sono convinto che farà bene le ultime partite di questo campionato”.

Il nuovo progetto di Collovati raccontato a CasaNapoli.net: “Talento Calcio”

“Talento Calcio è una piattaforma web che dà la possibilità ai giovani di interagire tra loro. E’ una community e permette loro di mettersi in mostra attraverso video e foto. In seguito vengono osservati e selezionati fino a fare un provino. Insomma è una possibilità in più per chi ha il sogno di diventare calciatore. Tra i vari professionisti del settore ci sono anche Marcolin, Rambaudi e Di Marzio. E’ un valore aggiunto”.

🖨

Nato e cresciuto nella periferia est di Napoli, da sempre tifoso ed appassionato Vive in Trentino, dove si è formato e lavora come Infermiere