Il Mattino- Il Ministro Spadafora illustrerà tre opzioni al super vertice tra Governo e calcio

Il Ministro Spadafora al super vertice tra Governo e mondo del calcio, illustrerà tre opzioni per il campionato che sembra ormai andato

Il Ministro Spadafora al super vertice tra Governo e mondo del calcio, illustrerà tre opzioni per il campionato che sembra ormai andato. Il capo del dicastero dello sport fa capire che, con ogni probabilità, questo campionato sia definitivamente andato. Infatti ben 2 ipotesi su 3 prevedono la chiusura anticipata.

Come spiega “Il Mattino” oggi ci sarà il supervertice tra Governo e calcio in cui il Ministro Spadafora spiegherà le possibili tempistiche e modalità di ripresa. A quanto pare nel vertice di oggi Spadafora, che il 16 aprile per primo aveva spiegato come la data del 4 maggio potesse essere utile per gli allenamenti a porte chiuse, dovrà dire ai club cosa fare. Le strade in tal senso sembrerebbero essere 3.

La prima porterebbe alla fine della stagione ma sembra la meno probabile. La seconda riguarda l’autorizzazione degli allenamenti, ovviamente rispettando il protocollo sanitario della FIGC. Ma stabilendo anche che per iniziare il campionato servirà almeno un’altra autorizzazione.

Infine, potrebbe spiegare come sia prematuro riaprire tutto il 4 maggio. Quindi, portare di fatto comunque a una chiusura della stagione, perché non si potrebbe tornare in campo alla fine di quel mese.

