SI: Pedullà parla dell’ arrivo di Raiola in Abruzzo

Pedullà sui motivi della presenza di Raiola nel ritiro azzurro: “Il procuratore vuole capire se ci sono margini per l’uscita di Lozano”.

Si era vociferato di un possibile arrivo del potente procuratore Mino Raiola in Abruzzo, sede del ritiro estivo del Napoli. Il procuratore in effetti è arrivato a Castel di Sangro, oggi, verso ora di pranzo. Secondo quanto rivelato dall’ esperto di calcio mercato Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, la visita di Mino Raiola al Napoli, non è affatto di cortesia. L’ agente di origini campane è arrivato nel quartier generale estivo del Napoli per parlare di mercato.

Mino Raiola segue gli interessi tra gli altri di Hirving Lozano e Federico Berardeschi. Motivo per cui l’ agente vuole parlare con Giuntoli e De Laurentiis della situazione del Chucky oltre a capire se ci sono i margini per convincere l’ ala della Juventus a passare al Napoli nell’ ambito della trattativa Milik.

Queste nel dettaglio le parole di Alfredo Pedullà sulla questione: “Si cercherà di capire se esistono margini per una trattativa relativa all’uscita di Lozano arrivato un anno fa per 49 milioni (commissioni comprese). Non ci sono, invece, novità su Bernardeschi che da poco è entrato nella scuderia di Raiola”.

Il giornalista calabrese si è soffermato anche su i movimenti di mercato della squadra azzurra: “Il Napoli con Osimhen ha fatto un gran colpo. Ora ADL dovrà concentrarsi sulle cessioni, che dovrebbero essere almeno sei: Koulibaly, Ghoulam, Younes, Ounas, Milik, Allan. Situazioni da valutare anche per Lozano e Maksimovic”.

