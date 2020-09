Bollettino Covid Campania 9 settembre – Sono 203 i nuovi positivi. Quadruplicato il numero dei ricoverati con sintomi rispetto a due settimane fa: oggi sono 226

Nel resoconto del 9 settembre effettuato dall’Unità di Crisi Regionale, sono 203 i nuovi positivi rilevati in Campania a fronte di 7.154 tamponi: ieri erano emersi invece 249 casi su 7.900 tamponi. Purtroppo si registra un nuovo decesso.

Importante operazione di screening sui rientri dei turisti campani

In questi giorni è in corso una massiccia operazione di screening sui rientri da aree a rischio e sui loro contatti. Nel bollettino odierno dell’Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, si segnala un decesso e 23 guarigioni. Dei 203 nuovi casi, 14 sono rientri dalla Sardegna, 29 dall’estero e 17 sono connessi a rientri. Ad oggi il totale dei positivi è di 8.580 unità su un totale tamponi pari a 474.285. Come dicevamo si registra un nuovo deceduto su un totale di 449. Sono invece 23 le persone guarite dal virus per un totale di 4.537 (di cui 4.532 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

Test sierologico obbligatorio per gli insegnanti

Ieri la Regione Campania, con l’ordinanza numero 70, ha disposto l’obbligo per tutto il personale scolastico, docente e non docente, di segnalarsi al proprio medico di base o al Dipartimento di prevenzione dell’Asl (o al dirigente scolastico in caso di residenti in altre regioni) per sottoporsi al test sierologico e/o al tampone prima dell’inizio dell’anno scolastico; la disposizione si applica a tutte le scuole e agli istituti scolastici della regione Campania, fa eccezione chi dimostri al dirigente scolastico (o al datore di lavoro nel caso delle scuole paritarie) di essersi sottoposto già volontariamente al test con esito negativo non prima del 24 agosto 2020.

