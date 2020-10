UFFICIALE: Per adesso niente lockdown in Campania

Dietrofront del Governatore De Luca: non ci sarà il lockdown in Campania.

Per adesso niente lockdown in Campania.

La “manifestazione” di ieri esplosa in guerriglia urbana con sassaiole e bombe carta contro le Forze dell’ Ordine per “protesta” ( ? ) al lockdown preannunciato da Vincenzo De Luca per la Regione Campania, lasciano solo l’ amaro in bocca. Tanto rumore per nulla, verrebbe da dire.

Infatti sembra proprio che la tanto temuta “chiusura totale” non ci sarà.

I motivi del dietrofront.

Nel corso del confronto tra governo e regioni sul dpcm che il Premier Giuseppe Conte firmerà domani, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha constatato che non è pronto il piano socio – economico di sostegno alle imprese che andrebbero, così, in difficoltà.

Quindi, domani non ci sarà nessun lockdown in Campania. E non è tutto: De Luca ha anche intenzione di non far chiudere bar e ristoranti alle 18, come prevede il dpcm firmato dal governo centrale, ma alle 23 come previsto dalla sua ordinanza. Non è, tuttavia, chiaro se da Roma accetteranno questa apertura prolungata.

Confermata invece la didattica a distanza.

Questo è il commento del Governatore campano:

“E’ emersa l’indicazione del Governo di non assumere drastiche misure restrittive a livello nazionale. In queste condizioni diventa improponibile realizzare misure limitate a una sola regione, al di fuori quindi di una decisione nazionale, che comporterebbe anche incontrollabili spostamenti al di fuori dei confini regionali“.

Progettista meccanico con la passione per la lettura e per il calcio. Innamorato della storia di Napoli Capitale e del Napoli.