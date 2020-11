Pres. Abruzzo: Il Napoli di nuovo in ritiro da noi. OpposIzione con mentalità sovietica

Presidente Marsilio: “opposizione con mentalità sovietica. Il ritiro del Napoli a Castel Di Sangro proseguirà”

Non si placca la polemica tra il presidente della Regione Abruzzo e gli avversari politici in consiglio. A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, infatti, Marco Marsilio è intervenuto affermando: “Mio padre mi diceva di star tranquillo, di non fare il Presidente della regione. Soldi dati al Napoli? Questa è la miseria intellettuale di chi contesta questo percorso di sponsorizzazione. C’è chi deve fare l’opposizione per mestiere e questi sono i risultati. I leader del M5S stanno conducendo una campagna di diffamazione vergognosa, arrivando all’ANAC, una mentalità sovietica che non ci sta facendo fare le terapie intensive.”

La convenzione con il Napoli vale 5 volte i soldi investiti

“Ho colto un’opportunità importante, ho sentito il presidente De Laurentiis, ci siamo fatti 4 risate sulla vicenda. Se il Napoli conferma la convenzione, Castel Di Sangro e l’Abruzzo sono pronti ad accogliere il Napoli, speriamo senza Covid. Questa vicenda non cancellerà, assolutamente, la convenzione. La presenza del Napoli qui vale 5 volte quello che abbiamo speso. Chiamate i leader dell’opposizione, fate a loro queste domande o se diranno cose fantasiose. Secondo questi signori, prima di dire sì al Napoli, avrei dovuto fare un avviso pubblico: sono le fantasie di chi si ritrova a fare questo mestiere da improvvisato”.

giornalista pubblicista