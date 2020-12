Intervento a Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino: “Momento negativo per il Napoli, Zielinski ago della bilancia. Mi aspetto che venga fuori un altro azzurro…”

KKN: Napoli in emergenza con la Lazio, Zielinski ago della bilancia.

Tra poco più di 24 ore il Napoli scenderà di nuovo in campo per il penultimo impegno dell’ anno. I ragazzi di Gennaro Gattuso faranno visita alla Lazio di Simone Inzaghi, quello che è uno scontro diretto per le posizioni Champions.

Azzurri in piena emergenza, soprattutto in attacco, con le assenze di Dries Mertens e Lorenzo Insigne che si aggiungono a quella di Victor Osimhen.

Scelte obbligate quindi per la trasferta dell’ Olimpico con Petagna a fare da terminale offensivo.

Sul match della tredicesima giornata di Serie A ha detto la sua anche il giornalista Carlo Alvino intervenendo nel corso della trasmissione “Radio Goal” sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Secondo me quello del 4-2-3-1 o 4-3-3 è un falso problema, Zielinski è bravo e fa l’ago della bilancia facendo cambiare gioco al Napoli. Le scelte sono obbligate, poi la bravura dei giocatori in campo fa la differenza. Mi aspetto che da questo momento di negatività venga fuori un giocatore straordinario come Fabiàn, può e deve fare la differenza”.

