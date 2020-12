Benevento – Genoa, l’ arbitro Giua torna a far danni in Campania: nega un rigore alla squadra di casa.

La Campania non porta bene all’ arbitro Giua: ancora errori.

L’ arbitro 32enne sardo Antonio Giua torna a fare danni in Campania. Il direttore di gara della sezione di Olbia è stato impegnato nel pomeriggio allo stadio “Ciro Vigorito” per Benevento – Genoa, gara vinta dai campani per 2-0.

Partita meritatamente vinta dagli uomini di Pippo Inzaghi che con Insigne e un rigore di Sau hanno avuto la meglio sul Genoa sempre più in fondo alla classifica.

Ma anche in questa occasione, il fischietto sardo non è stato molto “fortunato”, per usare un eufemismo.

Caprari, attaccante del Benevento, cade in area dopo un contatto con Lerager. L’ arbitro, dopo un paio di secondi di esitazione, indica il fondo. Lamentele da parte dell’ esterno del Benevento, che viene anche ammonito per proteste.

Evidentemente la Campania non porta proprio bene ad Antonio Giua.

Infatti nella scorsa stagione in un Napoli – Lecce negò un rigore netto a Milik sul punteggio di 2-2.

Quella gara poi terminò con la vittoria dei pugliesi per 3 reti a 2, bloccando di fatto la corsa alla zona Champions del Napoli di Gattuso che protestò molto per l’ arbitraggio.

Progettista meccanico con la passione per la lettura e per il calcio. Innamorato della storia di Napoli Capitale e del Napoli.