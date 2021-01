Avviata la “Fase 2” della campagna di Vaccinazioni in Campania.

È iniziata la “fase 2” delle vaccinazioni Covid-19 in Campania

Ieri è stata avviata la “fase 2” della campagna di vaccinazioni Covid nella Regione Campania, dedicata principalmente al personale sanitario, con le 35mila dosi arrivate la mattina del 30 dicembre nell’aeroporto di Capodichino e destinate, oltre che ai 27 punti vaccinali della regione, anche alla Basilicata e alla Puglia. Il 7 gennaio, invece, inizieranno le somministrazioni nel centro allestito nella Mostra d’Oltremare, a Napoli: l’obiettivo è di vaccinare tra le 300mila e le 400mila persone entro la fine della primavera.

Gianpiero Fusco (Sauess): “vaccinarsi è un atto di fede”

Uno dei primi medici del 118 a sottoporsi al vaccino è stato il dott. Gianpiero Fusco dirigente medico I livello medicina d’urgenza ASL Napoli 1. Il Dott. Fusco, (in qualità anche di sindacalista responsabile del dipartimento Sauess del 118 per l’Asl Napoli 1), è già noto per le sue battaglie relative alla sicurezza del personale medico e paramedico operante per il “numero unico nazionale dell’emergenza sanitaria”. Relativamente alla campagna di vaccinazione appena iniziata, il Dott. Fusco ha dichiarato: “Oggi sono stato tra i primi medici del 118 Napoli a fare il vaccino. Un atto di fede, di amore e di grande responsabilità. Facciamolo tutti, facciamolo il prima possibile. Augurissimi di buon anno a voi tutti”

