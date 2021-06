Allerta meteo, da domani forte ondata di caldo in Campania

Forte caldo in Campania, da domani sarà allerta meteo

Dopo un week end tutto sommato non bollente, La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di criticità per allerta meteo da eccesso di caldo. L’”ondata di calore” ci sarà a a partire dalle 8 di domani , lunedì 28 giugno, fino alle 20 di mercoledì 30 giugno. I comuni del territorio regionale coinvolti saranno classificati a rischio moderato ed elevato. In sintesi si prevedono temperature al di sopra dei valori medi stagionali di 7-8 gradi, soprattutto nella giornata di domani. Forte sarà il tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 70-80%. Questo fenomeno sarà più intenso nelle giornate di martedì e mercoledì e in condizioni di scarsa ventilazione.

La Sala Operativa regionale “invita i sindaci di tutti i Comuni e gli enti competenti a porre in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione.

Si raccomanda di non esporsi al sole o praticare attività sportive nelle ore più calde. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio“. (Fonte ANSA).

