Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania: “Insigne-DeLa si decide in ritiro”

Prima Pagina Corriere dello Sport ed. Campania di oggi Sabato 24 Luglio 2021

Prima pagina Corriere dello Sport ed. Campania con il titolo centrale dedicato al rinnovo del capitano dei partenopei: “Insigne-DeLa si decide in ritiro“.

Il futuro del capitano azzurro tiene in ansia il Napoli e Spalletti. Il faccia a faccia con il presidente a Castel di Sangro dopo il 5 Agosto. Ieri a Dimaro la presentazione in piazza: ovazioni per Osimhen. Spalletti: “Il ritorno dei tifosi il colpo di mercato più grande”.

Guarire con i Giochi. Via alle Olimpiadi della speranza, l’ Italia vuole più di 30 medaglie.

Zaniolo il gol più bello. Nasce Tommaso, lui corre ad abbracciarlo.

Mbappè strappa. Il Psg aspetta CR7.

Stadi al 50 per cento. 10 milioni in 2 turni.

Corriere dello Sport 2020. Direttore Ivan Zazzaroni CorrieredelloSport.it. Semplicemente Passione. Rassegna Stampa a cura della Redazione di Casanapoli.net.

