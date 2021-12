Capello: “Insigne non dovrebbe lasciare il Napoli ora che sta crescendo. Roma e Lazio da Champions”

Capello: “Insigne non dovrebbe lasciare il Napoli ora che sta crescendo. Roma e Lazio da Champions, ma bisogna dare tempo a Mou e Sarri”

Fabio Capello ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero per parlare della Serie A e tra le varie cose anche del mancato rinnovo di Insigne con il Napoli. Di seguito le parole riportate:

“Roma e Lazio sono da Champions. Non ci si può deprimere: a Mou e Sarri va dato tempo. A parte l’Inter, le altre sono sullo stesso piano. Allegri non doveva tornare: poteva allenare il Real. Insigne sbaglia ad andarsene proprio ora che il Napoli è cresciuto”.

Sul mancato rinnovo di Insigne si stanno esprimendo i maggiori esperti degli addetti ai lavori. Ora anche Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Roma, consiglia il talento di Frattamaggiore di valutare bene e che una permanenza a Napoli potrebbe solo giovare al giocatore, visto che il Napoli è in netta crescita come squadra.

Insigne ha ricevuto un’offerta da parte del Toronto per 11 milioni annui, bisogna solo capire se questi sono netti o lordi, cosa che fino ad ora nessuno è riuscito a chiarire.

Studente universitario.

Aspirante pubblicista.

Tifoso del Napoli e amante della storia del calcio.