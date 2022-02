Anticipi e posticipi: posticipi domenicali per il Napoli con Lazio e Milan

Anticipi e posticipi: Sfide di domenica sera per il Napoli contro Lazio e Milan

Coppa Italia e Coppe Europee condizionano il calendario di Serie A.

Milan e Inter, avversarie nella semifinale della coppa nazionale, anticiperanno la 27a giornata giocando rispettivamente contro l’Udinese in casa e contro il Genoa in trasferta nella giornata di venerdì 25 febbraio. Lazio–Napoli domenica 27 di sera. Nel turno successivo il big match tra Napoli e Milan al Maradona è stato fissato per domenica 6 marzo alle 20.45.

Il Napoli giocherà entrambe le gare di fine febbraio con la Lazio e con il Milan di domenica sera alle 20.45.

Gli azzurri sfideranno l’ ex Sarri e il bomber biancoceleste Immobile allo stadio Olimpico. Mentre la sfida tra azzurri e rossoneri andrà di scena al Maradona la domenica successiva. Si prevede per entrambi un buon afflusso di pubblico. Per il Napoli, nei successivi impegni, andrà verificato il cammino in Europa League.

27.A GIORNATA DI SERIE A

Venerdì 25 ore 18.45 Milan-Udinese

Venerdì 25 ore 21 Genoa-Inter

Sabato 26 ore 15 Salernitana-Bologna

Sabato 26 ore 18 Empoli-Juventus

Sabato 26 ore 20.45 Sassuolo-Fiorentina

Domenica 27 ore 12.30 Torino-Cagliari

Domenica 27 ore 15 Verona-Venezia

Domenica 27 ore 18 Spezia-Roma

Domenica 27 ore 20.45 Lazio-Napoli

Lunedì 28 ore 20.45 Atalanta-Sampdoria

28.A GIORNATA DI SERIE A

Venerdì 4 ore 20.45 Inter-Salernitana

Sabato 5 ore 15 Udinese-Sampdoria

Sabato 5 ore 18 Roma-Atalanta

Sabato 5 ore 20.45 Cagliari-Lazio

Domenica 6 ore 12.30 Genoa-Empoli

Domenica 6 ore 15 Bologna-Torino

Domenica 6 ore 15 Venezia-Sassuolo

Domenica 6 ore 15 Fiorentina-Verona

Domenica 6 ore 18 Juventus-Spezia

Domenica 6 ore 20.45 Napoli-Milan