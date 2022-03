PRIMA PAGINA- Corriere dello Sport ed. Campania: “Doppio Insigne: ora o mai più”

La Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania del 18 Marzo titola: “Doppio Insigne: ora o mai più”, in riferimento agli ultimi mesi in azzurro per il capitano del Napoli

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con gli ultimi mesi di Insigne in Serie A: “Doppio Insigne: ora o mai più. Il Napoli e la Nazionale si aggrappano al suo talento. Udinese e spareggi: Lorenzo non può sbagliare. Il capitano si gioca tutto in pochi giorni. Domani torna anche Zielinski. Tutto esaurito al Maradona”. Di spalla l’intervista all’amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene: “Così la Juve torna grande”. Al centro i passaggi di turno delle due italiane rimaste in Europa: “Mou e Gasp avanti. La Roma trema col Vitesse (1-1). Atalanta ok con il Bayer (1-0): sono ai quarti”.

