CdS- Spalletti contro Sarri, il presente azzurro contro il passato: “Uno ha sfiorato la storia, l’altro la sta scrivendo”

Napoli-Lazio sarà anche Spalletti contro Sarri, due Napoli a confronti: il presente contro il passato.

Corriere dello Sport – Spalletti contro Sarri, il presente azzurro contro il passato: “Uno ha sfiorato la storia, l’altro la sta scrivendo”.

Domani riparte già il campionato con il Napoli ad aprire la 25esima giornata di serie A. Gli azzurri forti del +18 sulle milanesi affronteranno la Lazio dell’ ex Sarri che punta dritto al piazzamento Champions.

Sfida nella sfida al “Maradona”, come sottolinea anche l’ edizione odierna de “il Corriere dello Sport” con il confronto, appunto, tra Spalletti e Sarri, il presente e il passato del Napoli.

Rivali al “Maradona”.

Un pezzo della storia del Calcio Napoli e incontro un altro pezzo di storia. La sfida di domani a “Fuorigrotta” sarà anche un amarcord per i tifosi azzurri.

Ecco il commento del quotidiano sportivo romano:

C’è chi la Storia l’ha sfiorata, fu per un giorno o una settimana cosa volete che conti? e chi invece la sta scrivendo, fino a trasformare gli uomini in leggende: c’è questo calcio che vive in un limbo, essere o non essere, e che le emozioni non le cataloga inseguendo la logica, ma il battito del cuore. C’è stato un Napoli, appena cinque anni fa, che s’è preso la città, l’ha illanguidita e scatenata, l’ha elevata a sognatrice, l’ha fatta adagiare tra petali di rose, come se fosse in un’eterna luna di miele: e pure quando tutto si frantumò nella opacità di un albergo, non rimase traccia di abbrutimento, fu un dolore scatenato dal destino e da quei 91 punti trasformati in granelli di rabbia.

Progettista meccanico con la passione per la lettura e per il calcio. Innamorato della storia di Napoli Capitale e del Napoli.