Esclusiva – Paolo Del Genio: Lazio – Napoli, partita da non ripetere

È intervenuto il giornalista Paolo Del Genio .

Lazio – Napoli brutto spettacolo?

È una partita che deve restare un unicum e non possiamo continuare così, emergenza o non.

Il Napoli anche senza Osimhen e Kvarashelia deve creare occasioni e giocare più vicino alla porta avversaria. La nostra storia ci racconta che quando abbiamo fatto grandi risultati li abbiamo ottenuti con un calcio propositivo.

Che voto dai al mercato azzurro?

Ndonge può essere utile ,Traorè ha qualità, Dendoncher viene preso al posto di Demme ed è un buonissimo giocatore; ovviamente entrambi devono recuperare fisicamente. Mazzocchi può dare una mano sugli esterni ma sono acquisti che migliorano solo le alternative. Il difensore che aspettavamo doveva essere un giocatore importante ma purtroppo non è arrivato.Spero che la società stia programmando senza confusione.

Per questo finale di campionato il modulo più adatto visto le coppie offensive potrebbe essere il 4-2-3-1?

Visto gli otto giocatori offensivi che ha il Napoli in questo momento potrebbe essere il modulo più adatto ma è una mia previsione e non so se è anche quella del Napoli.

Si fa il nome di Gasperini per giugno cosa pensi?

A Bergamo ha fatto bene, fuori no però è bravo e aggiornato; si fanno tanti nomi Conte, Palladino, Thiago Motta sicuramente miglioreremo però non vorrei incongruenze, prendendo un tecnico che gioca a tre con i due esterni che fanno i quinti, perché poi rinnovano Politano? ci deve essere una logica di collocazione tattica e di modulo senza creare nuovi casi come Raspadori e Lindstrøm.