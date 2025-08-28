Dove Vedere Napoli – Cagliari a Milano e in Lombardia
Dove vedere Napoli–Cagliari a Milano e in Lombardia – 30 agosto, ore 20:45
Il grande appuntamento del campionato di Serie A, Napoli–Cagliari, sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, la piattaforma di streaming ufficiale per tutte le partite del torneo. Potrai seguirla in diretta tramite app su Smart TV, smartphone, tablet o dispositivi compatibili
Per i tifosi che desiderano viverla in compagnia:
Molti locali milanesi, specialmente quelli frequentati da tifosi del Napoli, trasmetteranno la gara in diretta su DAZN. Per individuare i migliori, strumenti come Fanzo offrono un utile servizio di ricerca dei pub in zona che trasmettono Serie A
Pub – Bar
Benza – Via Teodosio 57 – Milano
Carlsberg Barrio Alto – Via Serio 14, Milano – barrioalto@hotmail.it
Carlsberg OI – Bastioni di Porta Nuova 9, 20121 Milano Italia – +39 02 655 5560
Bar 2.0 Paullo – Piazza Guglielmo Marconi, 5 Angolo Via Dante, 20067 Paullo +39 02 8983 0140
Amici dello Sport 1.0 Bergamo – Via Furietti Alessandro, 9/A, Bergamo, Italy, 24126 Tel 392 798 6561
Pizzerie – Ristoranti
I Capa Tosta Navigli – Alzaia Alzaia Naviglio Grande, 56, 20144 Milano Italia +39 02 8941 5910
Pizzeria Le Terrazze – Via Orione, 2, 20060 Mediglia Italia +39 02 9060 5297
Pizzeria Lucia Paullo – Via Matteotti 9 Paullo
Manuè Pizzeria Bergamo – Viale fratelli kennedy 12, Pedrengo, Italy, 24066 tel 035 661262
Autentiko – Brescia Piazzale Arnaldo, 15, 25121 Brescia BS – Milano Viale Regina Margherita Angolo, Via Vicenza
Se vuoi aggiungere la tua attività per i prossimi match contattaci tramite mail: amministrazione@casanapoli.net
