Dove Vedere Napoli – Cagliari a Milano e in Lombardia

dove vedere il Napoli

Dove vedere Napoli–Cagliari a Milano e in Lombardia – 30 agosto, ore 20:45

Il grande appuntamento del campionato di Serie A, Napoli–Cagliari, sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, la piattaforma di streaming ufficiale per tutte le partite del torneo. Potrai seguirla in diretta tramite app su Smart TV, smartphone, tablet o dispositivi compatibili

Per i tifosi che desiderano viverla in compagnia:

Molti locali milanesi, specialmente quelli frequentati da tifosi del Napoli, trasmetteranno la gara in diretta su DAZN. Per individuare i migliori, strumenti come Fanzo offrono un utile servizio di ricerca dei pub in zona che trasmettono Serie A

Pub – Bar

Benza – Via Teodosio 57 – Milano

Carlsberg Barrio Alto – Via Serio 14, Milano – barrioalto@hotmail.it

Carlsberg OI – Bastioni di Porta Nuova 9, 20121 Milano Italia – +39 02 655 5560

Bar 2.0 Paullo – Piazza Guglielmo Marconi, 5 Angolo Via Dante, 20067 Paullo  +39 02 8983 0140

Amici dello Sport 1.0 Bergamo – Via Furietti Alessandro, 9/A, Bergamo, Italy, 24126 Tel 392 798 6561

Pizzerie – Ristoranti

I Capa Tosta Navigli – Alzaia Alzaia Naviglio Grande, 56, 20144 Milano Italia +39 02 8941 5910

Pizzeria Le Terrazze – Via Orione, 2, 20060 Mediglia Italia +39 02 9060 5297

Pizzeria Lucia Paullo – Via Matteotti 9 Paullo

Manuè Pizzeria Bergamo – Viale fratelli kennedy 12, Pedrengo, Italy, 24066  tel 035 661262

Autentiko – Brescia Piazzale Arnaldo, 15, 25121 Brescia BS – Milano Viale Regina Margherita Angolo, Via Vicenza

 

Se vuoi aggiungere la tua attività per i prossimi match contattaci tramite mail: amministrazione@casanapoli.net 

 

 

 

