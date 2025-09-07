Dove vedere Fiorentina – Napoli a Milano e in Lombardia
Il grande appuntamento del campionato di Serie A, Fiorentina – Napoli, sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, la piattaforma di streaming ufficiale per tutte le partite del torneo. Potrai seguirla in diretta tramite app su Smart TV, smartphone, tablet o dispositivi compatibili
Per i tifosi che vogliono viverla in compagnia
Chi non sarà allo stadio potrà comunque seguire Napoli–Genoa in un clima di festa. A Milano, diversi pub e bar frequentati dalla comunità partenopea trasmetteranno la partita in diretta su DAZN, creando un’atmosfera da curva anche lontano dal Maradona.
Per trovare i locali che mandano in onda le gare di Serie A, strumenti come Fanz sono molto utili: permettono infatti di individuare rapidamente i pub della zona che offrono la visione delle partite, diventando così un punto di ritrovo per i tifosi azzurri.
Pub – Bar
Milano
Benza – Via Teodosio 57 – Milano
Carlsberg Barrio Alto – Via Serio 14, Milano – barrioalto@hotmail.it
Carlsberg OI – Bastioni di Porta Nuova 9, 20121 Milano Italia – +39 02 655 5560
Madera CAffè Paullo – Parco San Tarcisio, Via Alessandro Manzoni, Paullo, Lombardia, Italia – +393486767588
Bergamo
Amici dello Sport 1.0 Bergamo – Via Furietti Alessandro, 9/A, Bergamo, Italy, 24126 Tel 392 798 6561
Pizzerie – Ristoranti
Milano
I Capa Tosta Navigli – Alzaia Alzaia Naviglio Grande, 56, 20144 Milano Italia +39 02 8941 5910
Pizzeria Le Terrazze – Via Orione, 2, 20060 Mediglia Italia +39 02 9060 5297
Pizzeria Lucia Paullo – Via Matteotti 9 Paullo
Autentiko – Brescia Piazzale Arnaldo, 15, 25121 Brescia BS – Milano Viale Regina Margherita Angolo, Via Vicenza
Bergamo
Manuè Pizzeria Bergamo – Viale fratelli kennedy 12, Pedrengo, Italy, 24066 tel 035 661262
