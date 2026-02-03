Milano Azzurra: Napoli – Como vietata ai residenti in Lombardia, decisione inaccettabile!

Un nuovo capitolo si aggiunge alla storia di discriminazioni e decisioni assurde prese da chi avrebbe il compito istituzionale di gestire l’ordine pubblico e contemporaneamente garantire il diritto alla mobilità sul territorio italiano a tutti i cittadini. La partita di Coppa Italia Napoli-Como del 10 febbraio è stata vietata ai residenti in Lombardia.

Una ulteriore dimostrazione del fallimento della tessera del tifoso, invisa a tutti i frequentatori degli stadi, accettata obtorto collo da molti che si sono lasciati schedare pur di non rinunciare a seguire la squadra del cuore.

E nonostante questo si susseguono i divieti di trasferta, questa volta per i temutissimi tifosi del Como residenti in Lombardia. Ma la beffa è per i tifosi del Napoli residenti in terra lombarda. La stessa pilatesca e incongrua decisione era stata presa per Napoli-Inter dello scorso campionato, già allora contestata da Milano Azzurra, anche per quella partita i tifosi del Napoli residenti in Lombardia non poterono esercitare il cambio nominativo da abbonamento né acquistare il singolo titolo. Anche stavolta nessun tifoso napoletano residente in Lombardia potrà acquistare il biglietto di Napoli-Como. Neanche i titolari della tessera del tifoso del Napoli.

Neppure i titolari di abbonamento. Nel sito della SSC Napoli si può leggere che per gli abbonati è previsto il ” diritto di prelazione e sconto per l’acquisto di un biglietto per ciascuna partita casalinga di Coppa Italia eventualmente disputata successiva agli ottavi di finale, esclusa l’eventuale finale”. Andando sul sito di ticketone per esercitare questo diritto e acqistare il biglietto compare la dicitura LA TARIFFA CHE HAI SELEZIONATO E’ SOGGETTA A RESTRIZIONI TERRITORIALI BASATE SULLA RESIDENZA. Questa decisione è inaccettabile. Invitiamo gli organi che hanno la potestà decisionale a prendere atto che questa determinazione viola i diritti acquisiti delle migliaia di tifosi del Napoli residenti in Lombardia e a provvedere a correggerla al più presto.

Di Gianfranco Ambrosio – Milano Azzurra