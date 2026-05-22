Il Club Napoli Castel San Giorgio celebra 40 anni ospitando il raduno internazionale UANM

Una giornata di festa, passione azzurra e tradizione attende Castel San Giorgio il prossimo sabato 6 giugno.

Il Club Napoli Castel San Giorgio, fondato nella primavera del 1986, festeggerà infatti il prestigioso traguardo dei quarant’anni di attività ospitando l’ottava edizione del raduno dell’UANM, l’Unione Azzurra Nel Mondo, appuntamento di rilievo internazionale che richiamerà tifosi e delegazioni da tutta Italia e dall’estero.

Il sodalizio sangiorgese, considerato uno dei Club Napoli più longevi d’Italia, accoglierà decine di delegazioni provenienti dalla Campania, dal resto del Paese e da numerose comunità di tifosi azzurri sparse nel mondo. Attese rappresentanze dagli Stati Uniti, dal Brasile, dall’Australia e da diversi Paesi europei, a testimonianza di quanto il legame con il Napoli superi ogni confine geografico.

L’evento, patrocinato dal Comune di Castel San Giorgio e dalla Provincia di Salerno, prenderà il via alle ore 10 con un corteo che partirà da piazza Caduti di Nassiriya per raggiungere piazza Martiri d’Ungheria. Le strade cittadine saranno invase da bandiere, sciarpe, cori e colori azzurri, trasformando il centro del paese in una vera e propria festa dedicata alla squadra partenopea e ai suoi tifosi.

Piazza Martiri d’Ungheria sarà il cuore pulsante della manifestazione. A partire dalle 10:30 sarà allestito il Mercato “Campagna Amica” di Coldiretti Salerno, spazio dedicato alle eccellenze del territorio e ai prodotti locali. Alle ore 11 spazio invece alla musica popolare con l’esibizione del “Progetto Nakkaria” di Pagani, gruppo impegnato nella valorizzazione delle tradizioni del Sud attraverso tammorre, balli e sonorità popolari.

Grande soddisfazione nelle parole del presidente del Club Napoli Castel San Giorgio, Emanuele Sellitto, che sottolinea l’importanza dell’evento: “Il Club Napoli Castel San Giorgio è onorato di ospitare il raduno UANM che col Direttivo stiamo organizzando da mesi. Grazie al sostegno del Comune, dell’associazione Santa Barbara di Torello e degli sponsor, sono certo che il 6 giugno sarà una giornata memorabile con centinaia di persone in arrivo da ogni angolo della Campania, dell’Italia e anche dall’estero. Invito tutti i tifosi, anche quelli non iscritti ai Club, e tutti gli sportivi in generale a partecipare perché sarà una festa straordinaria”.

A evidenziare il valore storico del Club sangiorgese è anche Bruno Magliano, presidente dell’associazione UANM: “Fin dagli anni Ottanta il Club Napoli di Castel San Giorgio è stato un punto di riferimento per tutti i tifosi azzurri. Oggi è guidato da un presidente e da un direttivo dinamici e, per celebrare il loro quarantesimo anno di storia e di ininterrotta attività, li abbiamo scelti per ospitare il nostro ottavo raduno. A loro vanno i nostri auguri e aspettiamo tutti il 6 giugno a Castel San Giorgio perché sarà una giornata meravigliosa”.

L’appuntamento si preannuncia dunque come uno degli eventi più importanti dell’anno per il popolo azzurro, un’occasione per celebrare non solo il calcio ma anche il senso di appartenenza, la tradizione e l’amicizia che uniscono migliaia di tifosi del Napoli in tutto il mondo.

Per informazioni:

Emanuele Sellitto – Presidente Club Napoli Castel San Giorgio

Tel. 347 8692011

Email: clubnapolicastelsangiorgio@gmail.com