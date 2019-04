Biscardi ”Napoli svogliato? Non un buon viatico in vista dell’Europa League”

Biscardi: mi aspettavo un secondo tempo totalmente diverso, il pari dei partenopei sembrava dare un altro indirizzo alla sfida

Maurizio Biscardi ha commentato a Radio Sportiva la gara tra Empoli e Napoli conclusasi con una vittoria della squadra toscana per 2-1:

“Gran bella partita, che l’Empoli ha affrontato con grande carattere meritando il vantaggio. Il Napoli sembra svogliato e sta subendo gli avversari, non un buon viatico verso l’Europa League.

Mi aspettavo un secondo tempo totalmente diverso, il pari dei partenopei sembrava dare un altro indirizzo alla sfida, invece i toscani sono rientrati dagli spogliatoi per imporre il proprio gioco.

Callejon e Allan non hanno fatto quello che ci si aspettava, il loro stato di forma influisce sulla prestazione della squadra. Non sono convinto che Ancelotti stia facendo bene, però la vittoria dell’Europa League sovvertirebbe ogni giudizio”.

Biscardi aveva commentato sempre a Radio Sportiva il primo tempo di Empoli-Napoli (1-1):

“Younes può essere un valore aggiunto in queste giornate finali di campionato. Il Napoli può sfruttare il campionato per fare delle prove in vista dell’Europa League, così come fa la Juventus per la Champions. Meret nella classifica dei portieri della Serie A lo metto sopra Lafont e sotto Sirigu. Può ancora migliorare, ha numeri, fa bene il Napoli a puntarci”. Conclude Biscardi.

