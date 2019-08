Rassegna stampa di Lunedì 26 Agosto

Rassegna stampa del 26 Agosto 2019

Tanti argomenti oggi sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, una rassegna stampa davvero molto ricca. Partiamo dalla Gazzetta dello sport: “Tutti in piedi per Sinisa”, il tecnico del Bologna dopo sei settimane in ospedale e dopo vari cicli di chemio, si presenta a Verona e guida i suoi dalla panchina. Più in alto spazio al campionato: “Milan a zero”, niente gioco, Giampaolo: “Cosi non va”. In alto: “La notte dell’Inter”, Conte all’assalto del Lecce per conquistare San Siro, Wanda: “Mauro rimane qui”, sfuma dunque l’ipotesi Napoli per il bomber argentino.

Andiamo avanti con la rassegna e vediamo come apre il Corriere dello sport: “Un Uomo”, prima pagina dedicata anche dal corriere a Sinisa MIhajlovic, il suo Bologna a Verona pareggia 1-1. A destra si legge: “Milan a zero, Boban a Madrid”, e ancora: “Roma senza difesa è caccia a Rugani” e per chiudere con la serie A: “Lazio, Immobile la carica dei 101”.

Il Mattino di Napoli invece apre con l’editoriale di Francesco De Luca: “Il VAR, il razzismo e il calcio facile”, sotto anche qui trova spazio Mihajlovic: “Mihajlovic e la chemio in panchina senza paura”.

Chiudiamo con Tuttosport: “Orgoglio Toro, il segno di Zaza”, doppietta dle bomber e Sassuolo KO. A destra: “Inter Juve doppia sfida”, stasera parte la rincorsa dell’Inter alla Juve ma la partita è anche sul mercato con ancora Icardi al centro del progetto bianconero.