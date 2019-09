Griglia Scudetto e tanto Napoli a Radio Marte

Zazzaroni: la mia griglia Scudetto? Napoli, Juventus e Inter e lo dico perché la Juve ha problemi

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per esprimere la loro opinione sulla Griglia Scudetto riguardante il campionato in corso, sul mercato del club azzurro e su altro.

Questi i loro interventi riportati da CasaNapoli.Net:

Enzo Bucchioni, giornalista: “La Juve resta avanti alle altre perché i dubbi relativi a Sarri e al suo calcio sono stati spazzati via dalla prestazione di sabato contro il Napoli. La squadra bianconera ha già imparato i principi di gioco di Sarri e per questo credo che possa solo migliorare. E poi, a guardare la rosa, ci si accorge di quanti titolari sono in panchina.

Alle spalle della Juve vedo l’Inter perché il grande acquisto è stato Conte che ha portato immediatamente una mentalità nuova e lo si capisce anche dalle parole dei calciatori. Conte entra nella testa dei giocatori e li fa rendere più del loro valore reale. Poi, c’è il Napoli che se la gioca con l’Inter e più che al terzo posto lo metterei secondo con l’Inter. La Roma non è male e mi intriga anche l’allenatore e poi ha un grande centrocampo per cui può essere la quarta forza”.

Fabio Mandarini, giornalista: “Juve, Napoli e Inter è la mia griglia Scudetto. Mi piace dare ancora fiducia al Napoli in seconda posizione, come quarta forza invece non mi dispiacerebbe la Lazio.

Se parliamo di Koulibaly la colpa è solo sua perché ci ha abituati a vedere normali tutte le cose buone che fa ed ecco che quando sbaglia, tutti ci ritroviamo a parlare di lui. Koulibaly non è in forma perché è arrivato tardi col Napoli, ha avuto un figlio una settimana fa, viene da una coppa d’Africa giocata fino alla fine e da una delusione e fisicamente non può essere in forma, ma è un leader, il riferimento della difesa”.

Fulvio Marrucco, avvocato: “La posizione del Napoli dipenderà da Lozano e io non ho ancora a fuoco quello che può dare alla squadra azzurra. Conosco il calciatore e immagino in quale posizione del campo possa esprimersi al meglio. Poi, dipenderà anche da Ghoulam, se sarà il campione che tutti ricordiamo. Ecco, se Lozano e Ghoulam faranno la differenza, il Napoli sarà ancora la seconda forza del campionato, con la Juve prima e l’Inter terza.

Koulibaly è il mio idolo, ma dei 7 gol che ha subito il Napoli, sulla coscienza del senegalese ce ne sono 4 o 5, ma è normale perché è indietro con la preparazione e non ci si poteva e spettare di più da un calciatore non in forma”.

Ivan Zazzaroni, giornalista: “Il Napoli deve ritrovare equilibrio difensivo e questo passa da Koulibaly. Se il miglior difensore della squadra azzurra fa incassare 5 gol su 7 vuol dire che deve migliorare assolutamente.

La mia griglia Scudetto? Napoli, Juventus e Inter e lo dico perché la Juve ha problemi. La vera lotta è per il quarto posto e credo che Roma e Lazio se la giocheranno. Al Napoli manca un esterno sinistro perché Ghoulam purtroppo non è il giocatori che tutti conosciamo, mi sarei aspettato un innesto in questo ruolo sul mercato”.

Paolo Paganini, giornalista: “Griglia Scudetto? Juventus, Inter e Napoli sullo stesso piano e subito sotto la Lazio. Le seconde hanno diminuito il distacco dalla Juventus col mercato fatto perché la qualità della rosa è aumentata avvicinandosi a quella bianconera.

Nonostante la coppia difensiva più forte del campionato, il Napoli ha subito 7 gol questo perchè al di là dei singoli, è l’assetto generale a non funzionare, ma appena si troveranno gli equilibri verrà fuori la qualità della rosa del Napoli.

La sorpresa del campionato? Non posso dire l’Atalanta perché è ormai una certezza, quindi dico Cagliari perché la società è ambiziosa, ma anche il Sassuolo potrebbe sorprendere”.

Gianluca Vigliotti, giornalista: “La mia griglia Scudetto? Non mi lascio influenzare dalla doppia trasferta del Napoli e dai problemi di assetto tattico della squadra azzurra e metto Juve e Napoli in pole. Poi, metto Inter con distacco, Lazio e Roma”.

Giornalista Sportivo – Socio Fondatore e Direttore Editoriale CasaNapoli.net Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune importanti testate giornalistiche quali: Sportbeat.tv; Pianetanapoli.it; Tuttomercatoweb.com; TuttoJuve.com; Napoli2000.com; Golmania.it (Vicedirettore); SpazioCalcio.com (direttore responsabile); IlCorrieredelNapoli.it; NapoliMagazine.com (conduttore e responsabile di una trasmissione calcistica sul web); Inviato di NapoliSoccer.net;collaboratore presso Calciomercato.com; FONDATORE e Direttore editoriale presso EuropaCalcio.it