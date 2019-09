Telese: “San Paolo? Sardegna Arena costruita 60 giorni. il debito della Juve lo paga lo sport italiano”

Telese: Debito della Juve? Intanto paga lo sport italiano. E’ da qui che sono partite le grandi campagne acquisti che hanno portato i vari Cristiano Ronaldo

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca Telese, giornalista, per parlare della telenovela riguardante il completamento dei lavori del San Paolo, effettuati in occasione delle Universiadi. Telese -inoltre- si è espresso sui debiti della Juventus.

Queste le sue parole:

“Ennesimo episodio sulla telenovela San Paolo: questo stadio è un residuato bellico e la società non vuole investire. E da qui nasce la polemica da parte del sindaco nei confronti di De Laurentiis.

La Sardegna Arena è stata costruita in circa 60 giorni. In quel periodo incontravo Giulini che era sbalordito. Debito della Juve? Intanto paga lo sport italiano. E’ da qui che sono partite le grandi campagne acquisti che hanno portato i vari Cristiano Ronaldo“. Conclude Telese.