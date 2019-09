Wanda Nara a Tiki Taka scherza con Auriemma “Il Napoli ha ancora i soldi offerti a Mauro”

Consueta ospite ed opinionista della trasmissione, Wanda Nara ha scherzato con Auriemma sulla trattativa tra Mauro ed il Napoli durata tutta l’estate.

“I soldi che il Napoli non ha speso per Icardi sono ancora in cassa, quindi a gennaio potrebbe arrivare qualche sorpresa”. Ovviamente la signora Wanda Nara – Icardi ammicca ma poi aggiunge subito che il marito si trova benissimo nella sua nuova squadra.

Inizialmente, Wanda non aveva preso bene la decisione di Mauro di trasferirsi a Parigi. Dopo aver tenuto col fiato sospeso più di una società fino all’ultimo giorno di calciomercato, il Maurito indeciso aveva optato per il PSG inseritosi all’improvviso nelle trattative. Le sue impressioni a caldo avevano lasciato trapelare un certo malcontento, il trasferimento avrebbe comportato notevoli difficoltà logistiche per il suo lavoro ed i bambini.

Ma adesso torna sui suoi passi e si scopre felice della decisione, come riportato da Virgilio: “Non solo penso che questa sia una opportunità per Mauro, qualunque giocatore ha una possibilità di giocare in un top club è una cosa bellissima. Anche i nostri bambini sono felici. Abbiamo scelto un top club che nessuno al mondo poteva dire di no. Ho detto che di tutte le scelte, quella del PSG logisticamente, era complicata. Ma per me, non per lui. Mauro è felicissimo”.

Hanno anche risolto il problema della solitudine: la nuova cerchia di amici parigini è stata prontamente invitata a mangiare in un ristorante italiano.

Evidentemente la signora Nara ieri sera voleva invitare il nostro Presidente a spendere in altro modo i soldi che aveva offerto a Mauro. O forse semplicemente bisogna ridurre tutto ad un siparietto televisivo in cerca di ulteriori commenti.

Mamma, maestra e tifosa a tempo pieno. Da 10 anni in Piemonte, continuo a seguire il Napoli in trasferta ogni volta che posso con gli amici del Napoli Club Pinerolo.