Partecipazione alla Champions; per il Napoli è la sesta volta, superata la Lazio

Stasera il Napoli debutterà per la sesta volta nella Champions, ottimo risultato per la società azzurra.

Il Napoli ormai da anni in è stabilmente in Europa, da qualche anno è protagonista nell’ Europa dei “grandi” con le partecipazioni alla coppa dalle grandi orecchie.

E’ la sesta volta che gli azzurri partecipano a questa manifestazione.

Entriamo nei dettagli delle stagioni:

11/12 13/14 16/17 17/18 18/19 19/20

Le partecipazioni, potevano essere 7, ma nella stagione 2014/15 la squadra allenata allora da Rafa Benitez fallì il preliminare contro l’ Atlethic Bilbao. Comunque è un ottimo risultato per la società di De Laurentiis, oltre agli importanti introiti anche a livello prettamente calcistico. Infatti è stata superata la Lazio ferma a cinque partecipazioni.

Le Partecipazioni delle Italiane alla Champions League:

Juventus 19

Milan 17

Inter 12

Roma 11

Napoli 6

Lazio 5

Fiorentina 6

Parma 1

Udinese 1

L’esordio del Napoli in una competizione internazionale è avvenuto con la partecipazione alla Coppa dell’Europa Centrale 1934, il massimo trofeo europeo dell’epoca. Il debutto in una competizione UEFA, invece, nel 1962 con la partecipazione alla Coppa delle Coppe.

Complessivamente, il Napoli ha all’attivo 27 partecipazioni a competizioni europee UEFA, in cui ha disputato 150 partite (31 in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, 100 in Coppa UEFA/UEFA Europa League, 17 in Coppa delle Coppe e 2 in Coppa Intertoto) ed ha vinto una Coppa UEFA (1989).

Il Napoli ha partecipato inoltre alle seguenti competizioni internazionali non UEFA: Coppa delle Fiere (considerata l’antesignana della Coppa UEFA), Mitropa Cup, Coppa delle Alpi, Torneo Anglo-Italiano e Coppa di Lega Italo-Inglese. Tra queste ha vinto una Coppa delle Alpi (1966) e una Coppa di Lega Italo-Inglese (1976).

Appassionato di calcio sotto tutti i suoi aspetti, laureando in Giurisprudenza, lavoro nell’ amministrazione di una azienda. Ho frequentato un Master in Giornalismo 3.0, nella quale ho avuto modo di conoscere le mie capacità comunicative.