Prima pagina Corriere dello Sport: “Il giallo del braccio” e poi “E’ tornato Napolik”

Prima pagina del giornale romano con il titolo centrale dedicato alla Juve: “Il giallo del braccio”, accese proteste del Bologna per il rigore non concesso su fallo di mano di De Ligt. Irrati si consulta col VAR e non concede il penalty, i dubbi restano.

Taglio alto per la Lazio “Ecco l’anima”, dopo un primo tempo dominato dai ragazzi di Gasperini, rimonta fino al 3-3 una partita con polemiche sui rigori assegnato ai biancoazzurri di Inzaghi.

In basso leggiamo del Napoli di Ancelotti, dopo un primo tempo opaco si risveglia il polacco con una doppietta che da agli azzurri tre punti per restare in scia alle prime tre della classe. “E’ tornato Napolik”

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net