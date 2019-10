Prima Pagina Gazzetta dello Sport: “Pari Avvelenato”

Prima Pagina della Gazzetta dello Sport di oggi Giovedì 31 Ottobre 2019

Prima pagina della “rosea” dedicata alle partite del turno infrasettimanale di Serie A.

Taglio alto dedicato alla partita Napoli Atalanta: “Pari Avvelenato”, l’ Atalanta supera l’esame Napoli non senza polemiche per l’arbitraggio discusso nei minuti finali. Il presidente Aurelio De laurentiis: “Arbitri, ora basta”. Bufera in campo per un rigore non concesso nel finale su Llorente, nemmeno rivisto al Var. Espulsi Giuntoli e Ancelotti, che dichiara “Il Var doveva mettere il dubbio a Giacomelli”. Al San Paolo finisce 2-2 e i bergamaschi restano al terzo posto, mentre il Napoli scivola al sesto.

Titolo centrale per Ronaldo: “Ci pensa lui”, la Juve torna prima con CR7 sempre decisivo, si procura e segna un rigore a tempo scaduto. Sarri: “Fatti troppi errori”, Thiago Motta: “Arbitro Severo”.

Di spalla spazio alle altre partite, partendo con la delicata gara di stasera tra Milan e Spal: “Dolcetto o scherzetto? Notte da brivido con Piatek”. Poi Roma e Lazio che show. Cairo, fiducia a Mazzarri e in ritiro per il derby di Sabato.

In basso leggiamo dell’ Inter: Ecco tutti i segreti del Lu-La park” il duo degli attaccanti dei neroazzurri meglio dei tandem da scudetto.

