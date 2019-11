Il Lunedì di Casanapoli – ospiti in studio e spazio ai tifosi

Si rinnova l’appuntamento del lunedì con Casanapoli.net. Tanti gli ospiti e gli spunti di riflessione alla luce di quanto accaduto nella 11esima giornata di campionato.

Ospitata da HCCA24 (sito in Pompei, via Mazzini 48), anche lunedì 4 novembre la redazione di Casanapoli si confronterà con Ospiti e tifosi. Rappresentata da Nello Pignalosa, Giovanni Gambardella e Luigi di Donna.

Ospite e voce dei tifosi: Gennaro Milone di GM SERVICE.

Ovviamente si partirà dall’analisi approfondita del match perso contro la Roma. Per una classifica che non ci sorride di sicuro, una seppur magra consolazione ci viene proprio dall’autore dell’unica rete azzurra. Arek Milik sembra aver ritrovato la via del gol ed il sorriso: si parla di rinnovo per lui e le parti sono a confronto in tal senso.

Particolare attenzione verrà riservata alle parole di Ancelotti Jr a fine gara e del pensiero della società che tanto si è fatta sentire, soprattutto prendendo posizione dopo i fatti di Napoli-Atalanta.

Chiuderà la prima parte della trasmissione, la telefonata col direttore di Casanapoli.net: Gaetano Palumbo.

In attesa del match di Champions League di martedì 5, doveroso l’approfondimento dei precedenti tra le due squadre e le relative statistiche. Il cammino del Napoli in Europa è stato sicuramente più entusiasmante e i tifosi rivolgono in coppa la loro voglia di vincere. Ipotesi di formazione analisi degli infortuni completeranno l’avvicinamento alla gara.

La seconda parte della trasmissione vedrà come ospite telefonico Alessandro Sacco, direttore de IlNapoliOnline.com che ci parlerà della Primavera del Napoli.

Martedì 5 novembre appuntamento alle ore 21.00 con CasaSerieA e di seguito Casanapoli. Sui canali 903 di Sky, TeleNuova in Campania e Tele Milano in Lombardia

Mercoledì 6 novembre appuntamento alle ore 23.00 con i nostri ragazzi azzurri di Radio Casa Napoli in diretta su Radio MilanInter.

