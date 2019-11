Convocati Italia: conferme per i napoletani

ORA IN ONDA CON CASA SERIE A E DALLE 22:00 INZIA L'UNICA TRASMISSIONE DEDICATA AI TIFOSI DEL NAPOLI IN LOMBARDIA " CASA NAPOLI" presenta Max Viggiani con la bellissima Lida Sabic *** ospiti in strudio l'arbitro Angelo Bonfrisco l'ex attaccante Jeda Neves Dell'Uomo Simone e Francesco Oliviero si parlerà di Milan - della Var e soprattutto del Napoli commentando la partita #NapoliSalisburgo insieme