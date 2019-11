Il Lunedì di CasaNapoli TV – Parliamo del Napoli, diamo voce ai tifosi

Cambia location l’appuntamento del lunedì con Casanapoli.net ma non cambia la formula. Tanti gli ospiti e gli spunti di riflessione alla luce di quanto accaduto nella 13esima giornata di campionato.

Ospitata dalla Trattoria “Da Nennella” (Vico Lungo Teatro Nuovo 103, 80134 Napoli), anche lunedì 18 novembre la redazione di Casanapoli si confronterà con ospiti e tifosi. Condotta dal Direttore Gaetano Palumbo, ospiti Nello Pignalosa, Giovanni Gambardella e Gennaro Milone di GM Service, altro sponsor della trasmissione.

Siamo giunti alla fine della sosta, gli azzurri nazionali in campo si sono fatti valere, con la qualificazione ad Euro 2020 ormai in tasca la Nazionale ha confermato il buon gioco ed il suo momento positivo.

Ma quello che ci preme di capire è come finirà questo campionato 2019/20. Partendo dal momento NO del Napoli, un occhio alla Classifica per provare ad ipotizzare il futuro.

Chiuderà la prima parte della trasmissione, un intervento di Giuseppe Esposito, Vice-Caporedattore di Casanapoli.net in collegamento telefonico.

Si ripartirà con un’approfondita introduzione alla partita che ci apprestiamo a vivere sabato 23 a San Siro. I precedenti e le statistiche di questo match che su preannuncia già acceso nei toni e nelle speranze di entrambe le tifoserie.

A seguire, un avvicinamento anche alla prossima partita di Champions League: il Napoli è atteso a Liverpool e dovrà dare delle risposte convincenti. Ha fallito la qualificazioni ai gironi con lo scorso match contro il Salisburgo e adesso non si può sbagliare.

Ma l’argomento resta sempre lo stesso: che Napoli ritroveremo al rientro dalla sosta? Sarà convincente e soprattutto: possiamo considerare passata la crisi?

La Trasmissione si chiuderà con il consueto quanto gradito ospite telefonico: Alessandro Sacco, direttore de IlNapoliOnline.com .

Ricordiamo anche i prossimi appuntamenti:

Martedì 19 novembre appuntamento alle ore 21.00 con CasaSerieA e di seguito Casanapoli. Sui canali 903 di Sky, TeleNuova in Campania e Tele Milano in Lombardia

Mercoledì 20 novembre appuntamento alle ore 23.00 con i nostri ragazzi azzurri di Radio Casa Napoli in diretta su Radio MilanInter.

Mamma, maestra e tifosa a tempo pieno. Da 10 anni in Piemonte, continuo a seguire il Napoli in trasferta ogni volta che posso con gli amici del Napoli Club Pinerolo.