Barbano: “Mercoledì conta la prestazione, non il risultato”

A Radio Marte, nel corso di “Marte Sport Live“ è intervenuto Alessandro Barbano. Professionista dall’età di ventitré anni, laureato in giurisprudenza, inizia a scrivere ancora adolescente sul Quotidiano di Lecce. Passa presto a La Gazzetta del Mezzogiorno e poi a varie redazioni de La Gazzetta dello Sport, coordinando le pagine campane negli anni del Napoli di Diego Armando Maradona.

E’ giornalista, saggista e docente italiano, direttore del quotidiano Il Mattino dal 10 dicembre 2012 al 2 giugno 2018. Autore, con la collaborazione di Vincenzo Sassu, del Manuale di giornalismo pubblicato da Laterza nel 2012. Nel suddetto esamina quasi tutti gli aspetti di maggior controversia e di sfida alla professione giornalistica contemporanea, con particolare attenzione ai social media e al giornalismo partecipativo, anche in chiave comparativa fra la situazione italiana e le principali altre in giro per il mondo. Non manca una critica al cosiddetto “retroscenismo”, spesso utilizzato per presentare come approfondimento politico ciò che nei fatti è sostanzialmente gossip.

Attualmente è docente a contratto di giornalismo politico ed economico a La Sapienza, dopo esperienze all’Università degli Studi del Molise e alla Link Campus University.

Le parole in diretta di Barbano a Marte Sport Live

“I risultati non aiutano il Napoli, ma sono figli di un’armonia che non c’è. Contro il Liverpool il risultato non sarà determinante per il Napoli perché anche in caso di sconfitta resterebbe in corsa per gli ottavi, ma il modo con cui il Napoli giocherà, sarà comunque una spia perché all’andata abbiamo visto un Napoli combattivo e mercoledì sarà la classica gara in cui non conta il risultato, ma la prestazione”.