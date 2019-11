Martedì CasaSerie A & CasaNapoli in diretta TV

Martedì CasaSerie A e CasaNapoli in diretta TV – A partire dalle 21.00 CasaSerie A & dalle ore 22.00 CasaNapoli

Martedì 26 Novembre appuntamento fisso in TV con i programmi CasaSerie A & Casanapoli. Dalle ore 21:00 parleremo con i nostri ospiti di Serie A, delle partite giocate nel week end e della Champions che partirà proprio stasera. Dalle ore 22:00 discuteremo del Napoli, dopo il pareggio deludente di Sabato a Milano e del big match in programma mercoledì sera a Liverpool valido per la Champions League.

Dopo il turno infrasettimanale di Champions League, Sabato tornerà la Serie A con gli anticipi Brescia – Atalanta, Genoa – Torino e Fiorentina – Lecce.

Domenica 1 Dicembre le altre partite in programma: Ore 12:30 Juventus – Sassuolo, ore 15:00 Inter – Spal, Lazio – Udinese. Parma – Milan, ore 18:00 Napoli – Bologna, ore 20:45 Verona – Roma. In fine il posticipo del Lunedì Cagliari – Sampdoria.

Ospiti in studio l’ ex arbitro di Seria A, Angelo Bonfrisco, con cui tratteremo tutti i vari casi di VAR, visti e non visti questo week end. Altro ospite di serata il giornalista Umberto Zapelloni, ex vicedirettore della Gazzetta dello Sport, ora opinionista TV in svariati programmi sportivi. A completare le sedie degli ospiti, la Cantante Anna Capasso e Francesco Oliviero (Redattore CasaNapoli.net)

Al telefono sentiremo Silver Mele (giornalista di Canale 8), e Lino D’Angiò (comico e attore) che ci farà una sorpresa con le sue imitazioni.

A Condurre la trasmissione, come tutti i Martedì, Max Viggiani di RTL 102,5, con la collaborazione di Lida Sabic, produttore esecutivo del programma Pietro Maiello, la trasmissione va in diretta dagli studi Lea News di Cinisello Balsamo.

Potrete seguire la trasmissione sui canali 903 di Sky, TeleNuova in Campania sul 85 e Tele Milano in Lombardia sul 815.

Mercoledì 27 novembre appuntamento alle ore 23.00 con i nostri ragazzi di Radio CasaNapoli in diretta su Radio MilanInter (FM 96.1) e visibile anche sul dgt sui canali 698 e 778. Questo mercoledì parleremo del dopo partita di Champions League Liverpool – Napoli,

in studio Pietro Maiello, Antonio Varriale e Francesco Oliviero.

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net