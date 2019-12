Causio: “I giocatori rispondano sul campo, non sui social”

Le dichiarazioni di Franco Causio live alla radio napoletana

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Franco Causio ex calciatore. Ricordato per la sua carriera lunga alla Juventus, ha militato nell’Udinese per tre anni. In Friuli riconquistò la maglia azzurra e vinse il Mondiale di Spagna nel 1982.

Parla alla vigilia di Udinese-Napoli, sfida importante e forse decisiva per entrambe le squadre. Due compagini che si affacciano alla sfida in evidente difficoltà, testimoniata dai risultati non di certo brillanti arrivati nelle ultime partite di Serie A.

Causio fa un’analisi sugli elementi fondamentali che il Napoli ha perso in mezzo al campo negli ultimi anni. Questi sono i calciatori che costituivano l’ossatura della squadra ed erano i pilastri dello spogliatoio.

Le parole in diretta a Marte Sport Live

“Il Napoli e l’Udinese non vivono un buon momento, sono entrambe in ritiro e non possono permettersi di sbagliare. Soprattutto il Napoli che si sta allontanando troppo dalla vetta. Mancano 3 giocatori rispetto al passato: Reina, Hamsik e Jorginho che decidevano in campo e fuori dal campo. La società si lamenta degli allenamenti di Ancelotti, ma l’anno scorso dov’era? Certe decisioni si potevano prendere anche quest’estate. E poi, consiglio ai giocatori si rispondere sul campo e non sui giornali o sui social”.

Nato e cresciuto nella periferia est di Napoli, da sempre tifoso ed appassionato Vive in Trentino, dove si è formato e lavora come Infermiere