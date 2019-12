Prima Pagina CdS ed. Campania: “Che fatica Carlo”

Prima Pagina Corriere dello Sport edizione Campania di oggi Domenica 8 Dicembre 2019

Prima pagina Corriere dello Sport ed. Campania con titolo centrale dedicato al Napoli: “Che fatica Carlo”.

Napoli svogliato e involuto: solo 1-1 in rimonta a Udine. Ancelotti trema ora arriva il Genk.

Zielinski risponde a Lasagna ma continua la crisi: 5 punti in 7 gare e -14 in classifica rispetto al 2018. Martedì sfida decisiva in Champions. Il tecnico: “Preso un gol ridicolo. Mai pensato di lasciare. Il gruppo? Non è spaccato e non ha problemi con me. Gattuso? lo considero un fratello”. Editoriale di M. C.: Il Napoli si iscrive a X factor.

Più in basso: “Lazio da favola, regalo a Conte”. Luiz Felipe, Milinkovic e Caicedo firmano la pima sconfitta della Juve (3-1) dopo il vantaggio di CR7. Immobile sbaglia un rigore. Inter in testa a +2 su Sarri. Editoriale di A.d.P.: la partita perfetta di Simone Inzaghi.

Sempre in basso due notizie sul Campionato di Serie B: Salernitana allo sbando, Ventura flop. Benevento si diverte con Viola.

In fine una notizia di nuoto, agli Europei la Carraro d’ oro, beffa per Fede.

