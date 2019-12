Prima pagina Corriere dello sport: “Terapia d’urto”

Prima pagina del Corriere dello sport edizione della Campania del 16 Dicembre: “Terapia d’urto”

Prima pagina del Corriere dello Sport del 16 Dicembre che apre con un titolo sul Napoli e Gattuso: “Terapia d’urto”.

Per il Corriere: “Caso Napoli, Gattuso è pronto a scelte drastiche”.

Spiega il quotidiano: “Errori elementari, limiti caratteriali, problemi tattici (il 4-3-3 non funziona) e c’è un vuoto al centro (occhio a Torreira).

De Laurentiis: “Non penso a Ibra ma a rimettere in sesto la squadra“.

La brutta sconfitta di Sabato con il Parma in casa, ha ulteriormente palesato i problemi del Napoli e come dice il Corriere dello sport, al Napoli adesso serve una terapia d’urto, in primis sulla testa dei ragazzi.

Il Napoli gioca senza cattiveria, e qui Gattuso può essere di estremo aiuto ma ci sonoanche evidenti limiti alla rosa. Manca un centrocampista centrale a questa rosa, il classico regista.

Intanto sempre dalla prima pagina del Corriere leggiamo: “Oggi sorteggi Champions a Nyon, Rino può pescare Barcellona City o Psg”.

In alto poi spazio al campionato: “L’Inter frena, aggancio Juve”.

I nerazzurri fermati sul pari a Firenze con un gol di Vlahovic allo scadere, adesso le due capoliste sono appaiate in testa alla classifica.

Stasera alla Sardegna Arena, Cagliari e Lazio chiuderanno la giornata di serie A.