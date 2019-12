Mertens non molla: chiesto rinnovo triennale al Napoli e ruolo da dirigente

La proposta dell’attaccante belga è stata già rifiutata da De Laurentiis

Dries Mertens non si rassegna. Il centravanti belga, in scadenza di contratto nel giugno 2020 con il Napoli, vorrebbe strappare la conferma in azzurro, nonostante per lui ci siano già diverse offerte in arrivo da altre squadre.

È quanto riportato in queste ore da Il Mattino. Il quotidiano partenopeo ha approfondito la situazione del 32enne belga, sottolineando che il suo obiettivo principale è quello di restare a Napoli.

Qualche giorno fa erano circolate strane indiscrezioni sul suo conto. Infatti, il numero 14 della squadra di Gattuso era stato avvistato all’aeroporto di Capodichino di rientro da Londra. Immediatamente si era vociferato di un probabile viaggio in Inghilterra per accordarsi con qualche società britannica.

D’altronde, non è un mistero che Mertens piaccia a diverse formazioni della Premier League. Su tutte, sembra che ci sia l’Arsenal. I Gunners sarebbero sul punto d’ingaggiare Mikel Arteta. Il vice di Guardiola al Manchester City ne condivide il credo tattico, dunque gradirebbe volentieri avere il folletto belga a sua disposizione.

Tuttavia, prima di accettare un’eventuale proposta da un club di un altro campionato, l’ex PSV Eindhoven avrebbe intenzione di giocarsi fino in fondo le sue chance di permanenza in azzurro.

La proposta di Mertens e la risposta di De Laurentiis

Oltre alla Premier League, anche la Serie A starebbe monitorando attentamente la vicenda-Dries Mertens. Inter, Juventus, Roma e anche la Lazio sarebbero pronte a fiondarsi su di lui a parametro zero.

Addirittura, Inter e Roma avrebbero pensato di anticiparne l’acquisto a gennaio, cercando di raggiungere con il Napoli un’intesa tramite qualche scambio di mercato. In realtà, questa sembra proprio una strada chiusa, almeno per ora.

Dal canto suo, l’attaccante azzurro per dimostrare ancora una volta il suo legame al club partenopeo, pare abbia fatto recapitare a De Laurentiis una proposta ben precisa.

Mertens gradirebbe firmare un rinnovo di tre anni, mantenendo lo stesso ingaggio attuale. Al contempo, nel nuovo contratto verrebbe aggiunta un’opzione che gli permetterebbe di diventare dirigente dopo il ritiro dal calcio giocato.

Il presidente sarebbe rimasto piuttosto impassibile di fronte a quest’idea. Infatti il patron avrebbe controbattuto proponendo un biennale a cifre riviste verso il basso.

De Laurentiis vorrebbe pagare circa la metà degli attuali 4 milioni annui riconosciuti al 32enne belga. A queste condizioni, però, si può dire con una certa sicurezza che la distanza tra le parti è destinata a rimanere tale.

