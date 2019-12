Calemme: “Con Gattuso la squadra sembra aver ritrovato il vecchio entusiasmo. La sfida al Barça? Occorre concentrazione”

Mirko Calemme, giornalista corrispondente di As -noto quotidiano sportivo spagnolo- ha rilasciato un’intervista IN ESCLUSIVA ad Alessandro Sacco, direttore de ilnapolionline.com

Mirko Calemme, giornalista corrispondente di As -noto quotidiano sportivo spagnolo- ha rilasciato un’intervista IN ESCLUSIVA ad Alessandro Sacco, direttore de ilnapolionline.com.

Il Napoli è proiettato alla sfida di domenica sera al “Mapei Stadium” contro il Sassuolo, ma al tempo stesso c’è anche tra Febbraio e Marzo la doppia sfida al Barcellona in Champions League. Senza dimenticare il mercato dove il club di De Laurentiis vuole recitare un ruolo da protagonista. Di questo e non solo ilnapolionline.com lo ha chiesto in un’intervista al corrispondente dall’Italia di As e di calciomercato.it Mirko Calemme.

Tu che segui con molta attenzione il calcio spagnolo, ti vorrei chiedere del Barcellona, prossimo avversario del Napoli. Servirà una squadra come con il Liverpool o quello delle due sfide al Real Madrid? “La doppia sfida contro i blancos fu certamente un confronto emozionante. Soprattutto per i due approcci all’andata e al ritorno, ma purtroppo nel complesso si subirono sei reti. Certo che se fosse come contro il Liverpool, le migliori sfide della stagione da parte del Napoli, potrebbero essere gare che potrebbero regalare due serate spettacolari”.

Di recente si è giocato il clasico tra il Barcellona e il Real Madrid e i blaugrana hanno mostrato di non avere una buona fase difensiva. Su questo il Napoli dovrà puntare per fare due ottime sfide? “Da qui a Febbraio ci sono ancora due mesi, perciò c’è ancora tempo prima della sfida al Barcellona. La squadra di Valverde ha molti elementi che ti possono colpire in qualsiasi momento, un Messi che ovviamente vuole puntare a vincere la Champions League. Detto questo se fosse il Napoli versione Liverpool, potrebbe essere una sfida equilibrata. Ma ci vorrà quall’applicazione che solo in certe sfide gli azzurri hanno mostrato tutto il loro valore”.

Tra i tanti centrocampisti è tornato di moda il nome di Lobotka del Celta Vigo. Rispetto al passato potrebbe essere un’operazione di mercato fattibile per il club azzurro? “In passato il centrocampista slovacco fu davvero un passo, ma per vari motivi non se ne fece nulla. In questa sessione di mercato invece non è mai stato trattato dalla società di De Laurentiis. Perché con il centrocampo di Ancelotti non c’era bisogno di un altro mediano. Vediamo se nel mercato invernale si tornerà alla carica sul giocatore del Celta Vigo che avrebbe le caratteristiche che servono per il centrocampo di mister Gattuso”.

Infine ti chiedo di Sassuolo-Napoli, ultima partita per gli azzurri del 2019. Che sensazioni hai per la sfida del “Mapei Stadium“? “La sensazione è che con l’arrivo di Gattuso i calciatori hanno ritrovato quella grinta e al tempo stesso l’entusiasmo che non si vedevano da molto tempo. Il neo allenatore certamente ha nella grinta e nelle idee dal punto di vista tattico, le carte giuste per riportare l’entusiasmo alla squadra. Adesso tutto questo si deve tramutare sul terreno di gioco, dove contro il Sassuolo deve tornare al successo, anche non giocando una partita spettacolare. La media dei partenopei è da zona retrocessione e ci sarà da invertire la rotta in vista poi di un calendario che a Gennaio vedrà tra l’altro sfide come quelle contro Inter, Lazio, Fiorentina e Juventus”.

