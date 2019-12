Possibile scambio Napoli-Genoa: Younes in Liguria e Schone in azzurro

Il Napoli starebbe lavorando ad uno scambio con il Genoa per accaparrarsi il regista tanto sperato. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui ci sarebbero alcune voci circa un possibile approdo in azzurro si Lasse Schone, con Amin Younes pronto a fare il percorso inverso. Si tratterebbe di uno scambio di prestiti per sei mesi, ma la situazione sarebbe ancora in divenire.

