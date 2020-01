Prima Pagina Corriere dello Sport: “Blit per Lobotka”

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania di oggi Sabato 28 Dicembre 2019

Prima pagina del Corriere dello Sport edizione Campania con titolo dedicato al mercato del Napoli: “Blitz per Lobotka“.

Missione a Vigo: Il regista del Napoli per 30 milioni. Il diesse Giuntoli pronto a recarsi in Spagna per chiudere la trattativa col Celta. Intanto le mire del Real su Fabian Ruiz per il mercato estivo suggeriscono al club azzurro di blindare lo spagnolo con una clausola da 180milioni: si tratta sul rinnovo.

Di spalla un editoriale del direttore Ivan Zazzaroni: L’ incontro che aspettavo. Il direttore e Mihajlovic.

Più in basso leggiamo del mercato dei rossoneri: “Egolandia“.

Il Milan annuncia Ibra: la A diventa il terreno di sfida per i due fenomeni. Dove CR7 regnava incontrastato arriva un altro campione che non ammette Superuomo al di fuori di sè.

Inter, Vidal denuncia il Barcellona: premi non pagati.

Più in basso leggiamo del Catania che libera tutti: “I soldi sono già finiti”.

Sci: Paris è il re delle nevi: Che poker!

Classe 72, Napoletano di nascita, milanese di adozione. Sin da bambino appassionato del calcio Napoli, piano piano ne fa un vero e proprio hobby/lavoro, opinionista tv, dal più famoso QSVS di Telelombardia alle varie apparizioni su Top Calcio 24 e a tutti i programmi sportivi delle reti mediapason, da qualche tempo la passione si allarga anche nello scrivere articoli per testate giornalistiche, opinionista a Casa Napoli, il programma televisivo gemellato con CasaNapoli.net