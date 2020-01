Prima Pagina CdS Ed. Campania: “Aurelio ci Riprova”

Prima Pagina Corriere dello Sport Edizione Campania di oggi Sabato 4 Gennaio 2020

Prima Pagina Corriere dello Sport Edizione Campania con il titolo centrale dedicato al Napoli: “Aurelio ci riprova“.

Sorpresa: Riaperta la campagna abbonamenti. Rimonta Champions con i tifosi: Curve a 142 Euro per seguire il girone di ritorno del Napoli. Lobotka – Celta divorzio vicino. Gattuso sceglie il 4-3-3 per battere l’ Inter di Conte. Milik intoccabile.

Di spalla leggiamo della prima di Ibra: “Io c’è”. Ibra si regala un ingresso da favola, gioca subito. segna e scalda i tifosi milanisti. “Voglio dimostrare di essere ancora decisivo. So perfettamente cosa devo fare per la squadra. Otto anni fa ero diverso, ora sono più cattivo”.

L’ intervista. Gelo Zeman. “Non sono convinto”. “Pronto a ricredermi ma i 38 anni di Zlatan mi fanno riflettere”.

In centro pagina leggiamo delle altre notizie di mercato. Inter, Valverde frena Vidal. Intrigo Barça: il tecnico convoca il cileno. Che resta in causa con il club. Roma, Zidane libera Diaz. L’ allenatore del Real: “Ha bisogno di più minuti, ma il nodo è Kalinic”.

Più in basso leggiamo. Il quarto decennio di Buffon l’ immortale. Dal debutto nel ’95 al record che batterà nel 2020: così Gigi moltiplica la storia.

Sempre in basso leggiamo delle nuove norme VAR. Fuorigioco di centimetri il VAR non sarà utilizzato. Verso un’ altra rivoluzione Ifab per i casi più controversi. Casarin: “Ma è giusto così”.

