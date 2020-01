Cds – De Laurentiis ha le idee chiare per il futuro di Mertens e Callejon

Mertens-Callejon, rinnovo o addio: destino già scritto

Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha le idee chiare per quello che concerne il futuro degli attaccanti Dries Mertens e José Maria Callejon. I due resteranno in Campania almeno fino al termine di giugno. Qualora, tuttavia, il belga e lo spagnolo non rinnovassero il loro contratto con il sodalizio campano, cosa che sembra molto probabile, i due calciatori direbbero addio al Napoli al termine dell’attuale annata calcistica.

Futuro di Mertens e Callejon. Entro fine mese ci sarà un altro incontro per discutere dei rinnovi di chi ha il contratto in scadenza: José Maria Callejon e Dries Mertens. Se non dovesse essere raggiunto l’accordo, poi, da febbraio in avanti i due azzurri comincerebbero a guardarsi intorno seriamente e potrebbero già firmare con un altro club in cui trasferirsi la prossima estate.

Non è un mistero che per quanto riguarda il calciatore belga l’offerta è con le stesse cifre ed un contratto di due anni. Il 10 Gennaio scadrà la clausola di 10 milioni, poi dopo si riparlerà. Per Callejon, invece, è ancora tutto in sospeso in attesa di eventuali chiacchierate. Adesso si rinnova o sarà addio.

Dries Mertens e José Callejon potrebbero lasciare il Napoli subito solo qualora arrivasse una offerta irrinunciabile al Napoli, così come è accaduto in passato con Marek Hamsik. In quella occasione il Dalian ha acquistato lo slovacco nel mese di febbraio. Le trattative per il rinnovo di José Maria Callejon e Dries Mertens sono al momento ferme. I due calciatori non hanno accettato la proposta economica presentata dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Tifoso del Napoli fin da bambino. Laureato in Scienze Politiche.