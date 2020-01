Prima Pagina CdS ed. Campania: “Altro Ciro Altro Regalo”

Prima pagina del Corriere dello Sport edizione Campania di oggi domenica 12 Gennaio 2020

Prima pagina del Corriere dello Sport edizione Campania con il titolo centrale dedicato agli azzurri di casa nostra: “Altro Ciro Altro regalo”

Ospina sbaglia, il Napoli perde 1-0. Palo di Zielinski, pressione costante, poi il pasticcio del portiere all’ 82°. Immobile firma la vittoria della Lazio. Gattuso: “Prendiamo gol assurdi“. “Mi tengo stretto la prestazione”. Editoriale di A. C.: Gli errori che parlano.

Più in basso leggiamo della sfida di San Siro. L’ Atalanta ferma Conte. Sarri cerca il sorpasso. Gasperini ferma l’ Inter (1-1). Segna Lautaro, graziato più tardi da Rocchi per un fallo da rigore. Nella ripresa dominio bergamasco: pari di Gosens, poi Muriel sbaglia dal dischetto, facendosi parare il tiro da Handanovic. E stasera alle ore 20:45 la Juve a Roma per il titolo dì inverno. Editoriale di A. D.P: Il sogno di Inzaghi e la lezione a Conte.

Di spalla leggiamo di Cagliari – Milan. Il ruggiro di Ibra, il Milan va. Successo a Cagliari per 0-2. Leao e Zlatan a segno per i rossoneri. Funziona la nuova coppia rossonera. Lo svedese: “La mia età non è un problema. Ok il sistema di gioco”. Maran alla quarta sconfitta consecutiva.

Taglio basso per la Premier. Klopp da favola, Mou si inchina.

Sci. La “valanghina” della velocità.

