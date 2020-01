Carlo Alvino annuncia il ritorno di Mertens con un tweet

“Dries Mertens è tornato a Napoli. Come anticipato ieri da Gattuso si spera di recuperarlo per Napoli-Juventus”: questo il tweet di Carlo Alvino che aggiorna sull’infortunio del folletto belga

Il giornalista di TV Luna, Carlo Alvino, ha confermato il ritorno di Dries Mertens a Napoli. Come già annunciato dal tecnico della squadra azzurra, Rino Gattuso, al termine del match contro il Perugia. Il folletto belga si era recato in Belgio in occasione delle festività natalizie ed in patria si è affidato a cure specialistiche per recuperare da un infortunio. Il motivo è da ricercare in un fastidio di natura muscolare, e nello specifico agli adduttori. A causa del quale ha posticipato il suo rientro, in accordo con la società, e che gli ha fatto saltare le sfide contro l’nter e la Lazio in Campionato.

Dries Mertens sembra essere tornato a Napoli per aggregarsi alla squadra e proseguire con loro il percorso di riabilitazione. Soprattutto occorrerà valutarne lo stato fisico, non sembra sarà possibile, infatti, rivederlo in campo contro la Fiorentina. Intanto, Dries ha ripreso gli allenamenti e Gattuso spera di poterlo impiegare nel match contro la Juventus.

In ogni caso una buona notizia per il tecnico del Napoli, anche considerando che l’infermeria è ancora piena: si allungano i tempi di recupero di Kalidou Koulibaly , solo palestra per Maksimovic e Ghoulam. A loro si è aggiunto Karnezis, poco prima della partita di Coppa Italia, fermato da un trauma distorsivo.

Di seguito il tweet di Carlo Alvino:

Dries Mertens è tornato a Napoli. Come anticipato ieri da Gattuso si spera di recuperarlo per Napoli-Juventus #ForzaNapoliSempre — Carlo Alvino (@Carloalvino) January 15, 2020

