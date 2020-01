Marte Sport Live – Parla il giornalista Marco Iuric “Rrahmani a Villa Stuart”

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Marco Iuric, giornalista

Durante la trasmissione Marte Sport Live, è intervenuto il giornalista Marco Iuric “Rrahmani ieri sera è arrivato a Roma intorno alle 22:00 e stamani intorno alla 9:00 è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche col Napoli. Poi, tornerà a Verona in giornata a finire la stagione e probabilmente verrà anche convocato. C’erano i soliti due tifosi del Napoli a Villa Stuart che probabilmente vivranno a Roma e devo dire che Rrahmani è stato molto disponibile”.

Sicuramente, quando arriverà a Napoli, potrà essere un valido supporto per quallo che Rino Gattuso ha in mente per i Napoli. Per adesso, è diventato un giocatore azzurro ma continuerà al Verona fino alla fine del Campionato. “Altro colpo di mercato del Napoli dopo gli arrivi di Demme e Lobotka. Il diesse Giuntoli ha infatti chiuso con l’Hellas Verona per Amir Rrahmani, 25enne difensore kosovaro che sta ben figurando in questa Serie A. Il giocatore, accompagnato dall’agente, questa mattina alle 9.15 è arrivato a Villa Stuart per le consuete visite mediche. Terminati i controlli di rito firmerà un quinquennale da circa 1,8 milioni di euro. Il Napoli verserà nelle casse del Verona circa 14 milioni di euro, il giocatore resterà in Veneto fino alla fine della stagione“.

