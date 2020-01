Consigli fantacalcio 20° giornata: pronti gli esordi di Cutrone, Lobotka e tanti altri. Su chi puntare?

Consigli fantacalcio: i nuovi acquisti

Dopo il colpo basso del Milan con Zltan Ibrahimovic, questo weekend potrebbe essere il momento dell’esordio di uno fra Cutrone per la Fiorentina e Lobotka/Demme per il Napoli. Ma per fare un buon fantacalcio meglio non lasciarsi andare subito alle novità. E non è che vi diamo consigli a casaccio. Avete letto che la scorsa settimana abbiamo indovinato il goal di Pezzella, quello di Leao e quello di Berenguer. Insomma, ci mettiamo del meglio per riuscire.

Lazio-Sampdoria

I biancocelesti cercano l’11 esima vittoria. La Sampdoria rispetto a prima sta meglio, ma guai a fidarsi della Lazio. Quindi mettete Strakosha.

In difesa spazio ad Acerbi, solito uomo impeccabile. A centrocampo mai rinunciare a Luis Alberto e Milinkovic Savic. Davanti Immobile, Correa e anche Caicedo.

Fra gli ospiti in difesa direi nessuno in particolare, ma più che altro per i pericoli Lazio. A centrocampo c’è Linetty che è in forma, ma non per un bonus. Davanti meglio cautelarsi con il solo Quagliarella.

Nomi a sorpresa: nessuno

Sassuolo-Torino

In porta meglio evitare entrambi i portieri, perché questa è sfida sempre da over 2 o 2,5.

In difesa fra i neroverdi consigliamo vivamente Kyriakopoulos , giocatore davvero interessante. Occhio al ballottaggio con Rogerio, però. A centrocampo se cercate bonus il nome buono è Djuricic, mentre in attacco Boga, Caputo e anche Berardi possono far bene.

Dei granata in difesa l’uomo.- bomber quest’anno è Bremer. Puntate su di lui! A centrocampo ancora Berenguer, che sembra in un ottimo momento di forma. Lasciate perdere Verdi che è in tensione con Mazzarri. Belotti sì.

Nomi a sorpresa: Rogerio e Iago Falque

Consigli fantacalcio Napoli-Fiorentina

Sfida affascinante e bellissima che il Napoli non può permettersi di perdere. In porta né Ospina nè Dragowski, perché le difese sono deboli. Per le formazioni occhio ai possibili esordi di Cutrone e Lobotka.

Fra i partenopei vi indichiamo Manolas e Di Lorenzo, due che possono portar il bonus a sorpresa. A centrocampo sono interessanti Zielinski e uno fra Lobotka e Ruiz. Davanti ancora Milik.

Fra i Viola può colpire Lirola dai D, mentre fra i C oltre a Chiesa e Pulgar, potrebbe far cose interessanti Castrovilli. Davanti chance a Cutrone, se lo avete comprato.

Nomi a sorpresa: Insigne e Vlahovic

Milan-Udinese

La situazione portieri senza Donnarumma G. cambia un po’. Il fratello è bravino, ma ha giocato poco. Forse esordisce Begovic. Insomma non rischiate. Se non potete farne a meno, evitate i portieri del Milan. Musso, invece, può essere messo.

Fra i rossoneri priorità a Theo Hernandez e al massimo Romagnoli. A centrocampo se gioca Castillejo dategli fiducia, è in un buon momento. Niente Bennacer, né Krunic e nè Suso. Davanti ancora Ibra e Leao.

Fra i friulani in difesa + interessante Rodrigo Beaco, si ripeterà? Poi sulla mediana potreste tentare Mandragora (magari in Mantra), mentre come C vanno bene De Paul e Sema. In attacco Okaka.

Nomi a sorpresa: Piatek e Fofana

Bologna-Verona

In porta Skorupski e Silvestri possono giocarsela.

Fra i difensori felsinei Bani Danilo e Tomiyasu. A centrocampo Soriano, Poli e Dominguez sono potenziali bonus. In attacco Palacio, Orsolini e Sansone. anche se l’argentino prevale su tutti.

Fra i veronesi per la difesa raccomandiamo Faraoni, mentre gli altri sono in calo. A centrocampo bonus possono arrivare da Lazovic e Veloso. Davanti fiducia a Pazzini.

Nomi a sorpresa: Dzemaili e Verre

Brescia-Cagliari

In porta sia Joronen che Olsen, perché sembra che gli isolani abbiano perso la loro “forza 4”.

In difesa fra i bresciani si fanno interessanti Chancellor, Cistana e Sabelli. A centrocampo invece oltre a Tonali, che non deve mai mancare, possono andar bene Spalek e Bisoli. In attacco solo Balotelli.

Fra i sardi interessanti le possibilità di Faragò e Pellegrini. A centrocampo ancora in condizione Nainggolan. Gli altri lasciate stare. In attacco solo Joao Pedro.

Nomi a sorpresa: Donnarumma e Cerri

Lecce-Inter

In porta dati i numeri dell’Inter in trasferta meglio Handanovic.

Fra i difensori salentini le scelte vanno mirate. Più che altro per il rischio di gialli o rossi o medie basse. Il Lecce non segna molto con i difensori. A centrocampo noi continuiamo a dirvi Mancosu, anche se non segna da un po’. In attacco optate per Falco, perché può segnare da fermo. NO a Babacar e Lapadula.

Fra i nerazzurri De Vrij è il bomber aggiuntivo. Aggiungete, però, Biraghi perché non pensiamo che A. Cole giochi già. Analogo ragionamento per Candreva. Aggiungete Sensi e non rinunciate a Lautaro e Lukaku.

Nomi a sorpresa: nessuno.

Genoa-Roma

Una sfida che all’andata finì 3-3, ma era alla prima giornata. Adesso sarà più regolare, ma fra i due portieri meglio Pau Lopez.

Per i D dei genovesi vi diremmo sempre e solo i rigorista Criscito. Fra i centrocampisti nessuno e per gli attaccanti si potrebbe azzardare Sanabria.

Fra i giallorossi come difensori potreste pensare a Mancini e Kolarov. Mentre a centrocampo, perso Zaniolo, l’uomo più è in forma è Pellegrini. Poi se avete poi possibilità di fare staffetta ci starebbe il duo Under-Kluivert. Dzeko, a secco da un po’, merita fiducia.

Nomi a sorpresa: Destro e Kalinic

Consigli fantacalcio Juventus-Parma

I bianconeri sembrano in forma e bisogna puntare su alcuni uomini in crescita. In porta Szeczesny sicuro!

In difesa vanno bene per media voto e possibili bonus De Ligt – Bonucci. A centrocampo forse è la volta buona che Douglas Costa c’è e potreste pensare a una staffetta con Bernardeschi. Pjanic può portarvi bonus e va messo. In attacco con Ronaldo in dubbio fiducia a Higuain e Dybala. Ma non azzardatevi a non mettere CR7 titolare!

Fra i gialloblù vi diremmo che data l’atmosfera dell’Allianz Stadium, meglio evitare tutti o quasi. Però Bruno Alves che batte le punizioni è una possibilità per un +3 a sorpresa. Fra i centrocampisti Kulesevski è uno da rischiare. In attacco Inglese potrebbe portar qualcosa.

Nomi a sorpresa: nessuno.

Atalanta -SPAL

Date le condizioni della SPAL e le difficoltà che ha vi diremmo di non optare per nessuno. In porta Gollini quindi!

In difesa degli orobici assolutamente da mettere Gosens, Palomino, Toloi, Castagne, Freuler, Gomez, Pasalic e fra gli A Ilicic, Muriel e Zapata.

Fra gli estensi vi diremmo, per evitare medie basse o rischi inutili, nessuno.

Nomi a sorpresa: nessuno.

