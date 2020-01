Gazzetta: “Insigne VS Chiesa in Napoli-Fiorentina”

La Gazzetta dello Sport mette a confronto Insigne e Chiesa, avversari in campo oggi ma compagni in Nazionale

Napoli-Fiorentina sarà per la Gazzetta anche la sfida tra Insigne e Chiesa. Compagni di reparto in Nazionale, giocano spesso insieme o uno al posto dell’altro. Stasera saranno contro ed ognuno cercherà di risollevare le sorti della propria squadra in un campionato di certo non brillante fino a qui.

Insigne in cerca del goal che manca da una vita

E’ un giocatore che con l’arrivo di Gattuso ha ripreso la sua posizione naturalmente più avanzata. Le prestazioni contro Sassuolo, Inter e Lazio sono state convincenti ed ha ritrovato anche la via del goal in Coppa Italia contro il Perugia. La rete in campionato tra le mura amiche è però troppo lontana. L’ultima volta per Lorenzo è stata il 5 maggio scorso contro il Cagliari. All’andata il capitano del Napoli segnò una doppietta decisiva. Stasera prova a ripetersi contro la Fiorentina.

Chiesa potrebbe rimanere anche l’anno prossimo

Il giovane Federico è lo specchio di questa squadra nella prima metà di campionato. Una rosa potenzialmente forte ed ambiziosa che si ritrova a dover rincorrere i propri obiettivi e a fare i conti con gli infortuni dei pezzi pregiati. Chiari gli intenti di Iachini e Commisso, che lo ritengono centrale in campo e nella società. Pronti per lui 4 milioni a stagione a partire da settembre se deciderà di restare. Secondo la GDS ora il ragazzo pensa al Napoli, primo scoglio di questo 2020 contro cui si impegnerà a trovare la sua prima rete in carriera. Poi Coppa Italia ed Europeo precederanno ogni discorso di rinnovo.

