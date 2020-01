Il Napoli martedì incontrerà il Verona per provare a chiudere per Amrabat

Il Napoli continua a muoversi per Sofyan Amrabat, già in questo mercato: gli azzurri martedì incontreranno la dirigenza del Verona per provare a chiudere l’affare

Il Napoli continua a muoversi per Sofyan Amrabat, già in questo mercato: gli azzurri martedì incontreranno la dirigenza del Verona per provare a chiudere l’affare.

Come riporta il giornalista di SportItalia ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, martedì si incontreranno le dirigenze di Napoli e Verona. Un incontro importante per provare a mettere nero su bianco e concludere, definitivamente, l’affare. Anche se il centrocampista rimarrà in Veneto fino a Giugno, prima di approdare all’ombra del Vesuvio. Inizialmente sembrava che l’affare si fosse concluso immediatamente, in maniera simultanea all’affare Rrahmani, prima che sorgessero i primi intoppi tra l’entourage del giocatore ed il Napoli.

L’inserimento di una clausola rescissoria è uno dei motivi del contendere ma si confida di arrivare a una soluzione rapida. Il Napoli ha voglia di chiudere per l’estate. Gli altri club interessati sono pronti a intervenire in caso di intoppi ulteriori. Le altre due società che per ora hanno manifestato l’interesse per il giocatore sono l’Inter che appare più defilata, in quanto più interessata a Kumbulla e la Fiorentina che sa di dover aspettare proprio il Napoli.

Ma il prossimo incontro tra le rispettive dirigenze di Napoli e Verona è quello organizzato proprio per arrivare alla quadratura.

