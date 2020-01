Prima Pagina CdS ed. Campania: “Coppa Speranza”

Prima Pagina del Corriere dello Sport edizione Campania di oggi Martedì 21 Gennaio 2020

Prima pagina del Corriere dello Sport edizione Campania con il titolo dedicato ai partenopei: “Coppa Speranza”.

Napoli, vale tutto, sfida la Lazio stasera allo Stadio San Paolo alle ore 20:45. Semifinale in palio. Gattuso lancia Lobotka e Demme per un trofeo che può salvare l’ anno. Ma Allan è un caso: non convocato per una botta al fianco dopo le scintille con Mertens e i malumori per il cambio contro la fiorentina. Editoriale di A.B: Il coraggio che fa un altro calcio. Lazio, Lotito chiede il risarcimento per i saluti romani a sedici ultrà: “dovete darci 50.000 euro”. Mercato: Amrabat arriva a luglio. Accordo con il Verona: 16 milioni. SI tratta con gli agenti.

Eriksen, scatto Inter: “Offerta sul tavolo”. Ausilio aspetta il sì del Tottenham. Moses a Milano, oggi le visite mediche.

La sorpresa di Dybala, richiama Pogba alla Juve. La Joya: “spero di tornare a esultare con Poul”.

L’ Atalanta cade in casa. La Spal respira e lascia l’ ultimo posto. Gasperini crolla in casa con il risultato di 1-2 e perde il posto da Champions. La Roma resta quarta da sola.

Tifoso travolto e ucciso: “Una violenza tribale”.

